Vakaların başlıca sağlık sorunu yüksek tansiyon

İtalya'da yapılan araştırma, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin 79,5 yaş ortalamasında olduğu ve başlıca sağlık sorunlarının yüksek tansiyon olduğu belirtildi. Araştırmaya göre merkezi artık İtalya olan salgında ölenlerin yüzde 70'ini erkekler oluşturuyor.