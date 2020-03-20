Aydın'da V.A'nın kullandığı lüks otomobil, seyir halindeyken belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkmayı başarırken otomobil, kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
MEHMET KAVAS
Yanan otomobilden son anda çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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