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Yanan otomobilden son anda çıktı

Yanan otomobilden son anda çıktı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Aydın'da V.A'nın kullandığı lüks otomobil, seyir halindeyken belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkmayı başarırken otomobil, kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET KAVAS

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