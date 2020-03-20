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Yunan gaza boğdu Mehmetçik kurtardı

Yunan gaza boğdu Mehmetçik kurtardı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Sınırdan gelen son haber ise insanlık dışı muamelenin halen devam ettiğini gözler önüne serdi. Mehmetçikle oyunlar oynarken görüntülenen 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi. Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.

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