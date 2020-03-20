Yunan gaza boğdu Mehmetçik kurtardı

Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Sınırdan gelen son haber ise insanlık dışı muamelenin halen devam ettiğini gözler önüne serdi. Mehmetçikle oyunlar oynarken görüntülenen 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi. Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.