46 ülkeye daha uçuşlar durduruluyor

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye’de son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye uçuşların durdurulduğu belirtildi. İşte o açıklama;
46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur "
İşte uçuş yasağı getirilen 46 ülke:
Moritanya
Cezayir
Sudan
Angola
Filipinler
Moldova
Karadağ
Bangladeş
Ukrayna
Tunus
Polonya
Portekiz
Umman
Özbekistan
Kuzey Makedonya
KKTC
Moğolistan
Kamerun
Tayvan
Kanada
Slovenya
Çad
Kolombiya
Sri Lanka
Çekya
Fas
Çibuti
Dominik Cumhuriyeti
Nepal
Peru
Ekvator
Panama
Ekvator Ginesi
Finlandiya
Nijer
Guatemala
Macaristan
Hindistan
Fildişi Sahili
Ürdün
Kazakistan
Kenya
Kosova
Kuveyt
Letonya
Lübnan
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