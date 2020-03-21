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46 ülkeye daha uçuşlar durduruluyor

46 ülkeye daha uçuşlar durduruluyor

21.03.2020, 15:38

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye’de son dönemde artan vakaları nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye uçuşların durdurulduğu belirtildi. İşte o açıklama;

46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur "

İşte uçuş yasağı getirilen 46 ülke:

Moritanya

Cezayir

Sudan

Angola

Filipinler

Moldova

Karadağ

Bangladeş

Ukrayna

Tunus

Polonya

Portekiz

Umman

Özbekistan

Kuzey Makedonya

KKTC

Moğolistan

Kamerun

Tayvan

Kanada

Slovenya

Çad

Kolombiya

Sri Lanka

Çekya

Fas

Çibuti

Dominik Cumhuriyeti

Nepal

Peru

Ekvator

Panama

Ekvator Ginesi

Finlandiya

Nijer

Guatemala

Macaristan

Hindistan

Fildişi Sahili

Ürdün

Kazakistan

Kenya

Kosova

Kuveyt

Letonya

Lübnan

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