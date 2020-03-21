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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

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