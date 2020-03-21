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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs ile mücadele mesajı

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs ile mücadele mesajı

22.03.2020, 00:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020,00:34

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesapları üzerinden bir video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında Twitter üzerinden bir video mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajını, "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." ifadeleriyle paylaştı.

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