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Başkan Erdoğan'dan Kandili mesajı

Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

21.03.2020, 20:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020,20:14

Başkan Erdoğam: Milletimizin ve İslam aleminin mübarek gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Başkan Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı

Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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