Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Başkan Erdoğam: Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Başkan Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi. Detaylar gelecek...