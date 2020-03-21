CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi.



Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.