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Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Genel Başkanı 'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

21.03.2020, 20:48

Son dakika haberine göre Genel Başkanı 'nun 'de yaşayan kız kardeşi tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi.

Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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