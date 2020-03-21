Covid-19 fırsatçıları en ağır cezayı alacak

Başkan Erdoğan, yeni tip korona virüsü salgınını fırsatçılığa çevirenlerle ilgili net konuştu. Fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirten Erdoğan, “En ağır cezayı uygulayacağız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde bakanlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kamu kurumlarının başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda katılımcıları dinledi. Katılımcılar özellikle bazı ürünlerdeki fahiş fiyat artışına dikkat çekti.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan ise salgını vurguna çevirmek isteyen fırsatçılarla ilgili ilgili bakanlıkların ve kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan'ın "Fiyat artışlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yapanları en ağır ceza ile cezalandıracağız. Zaten bunlar normal zamanda da çok düzgün ticaret yapan insanlar değil. Hükümet olarak ilgili bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

STOĞA GEREK YOK

Katılımcılar, bazı temizlik ürünleri ve gıdalardaki fiyat artışında vatandaşların çok fazla stok yapmasının da etkili olduğunu dile getirdiler. İlgili bakanlar ise stokçuluğa gerek olmadığı, ürünlerin herkese yetecek kadar olduğunu belirtti. BAŞKAN Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılması yönünde tavsiye kararında bulunduklarını belirterek, "Şu aşamada kapatma kararı vermedik. Kendilerine bıraktık. Salgın ilerlerse onlarla ilgili de değerlendirme yaparız" dediği öğrenildi.

EDA IŞIK