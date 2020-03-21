Dünyada ölü sayısı 10 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi.

Çin'de yavaş yavaş etkisini kaybeden korona virüsün Avrupa'da yayılması ise durdurulamıyor. Salgın başta İtalya olmak üzere can almaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde dünya genelindeki ölü sayısı 10 bin 500'e yaklaşırken, tespit edilebilen enfekte kişi sayısı ise 255 bine ulaştı.