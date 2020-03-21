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Eve alkollü gelen kocasını iple boğup öldürdü

Eve alkollü gelen kocasını iple boğup öldürdü
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Ankara Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki bir evde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, saat 06.00 sıralarında eve alkollü şekilde gelen İsmail K. ile eşi E.K. arasında tartışma çıktı. Çiftin üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede E.K, alkollü eşini iple boğarak öldürdü. Komşularının olayı ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi. Polisler evin etrafında güvenlik önlemi alarak, cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, evde bulunan kadını ve 3 çocuğunu gözaltına aldı. İsmail K'nın Konya'da çalıştığı ve mobilyacı olduğu öğrenildi.

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