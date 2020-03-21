  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı

'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı

21.03.2020, 13:23

, ile ilgili yayınladığı mesajında, "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Down Sendromu Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Dünya Down Sendromu Günü ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Bakan Albayrak "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA