Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı

Dünya Down Sendromu Günü ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Bakan Albayrak "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.