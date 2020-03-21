Hiç vakit kaybetmemek gerekir

AVUKAT ABDİ YAŞAR: Cezaevinde hali hazırda 300 bini aşkın tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Korona virüsü salgını 3 vardiya çalışan ve dışarı ile teması olan cezaevi personeli kadar tüm hükümlü ve tutuklular için de büyük risk oluşturmaktadır. Hiç vakit kaybetmeden infaz erteleme, tutuklu yargılananların bırakılması gibi düzenlemeler ölümler yaşanmadan hayata geçirilmelidir.

AVUKAT MURAT ÜSTÜNDAĞ:

Bence çok geç kalınmış bir düzenleme. Tabi ki bu gecikmenin, ülke gündeminde yaşanan deprem, Suriye sınırındaki gelişmeler ve diğer doğal afetlerden dolayı haklı sebepleri olabilir. Bildiğiniz gibi salgın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanları tedirgin etmektedir. Bu nedenle inşallah aceleye getirilmeden hak kayıpları da yaşanmadan, infaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketi kamu vicdanını da rahatsız etmeden, ceza adaleti sisteminin amacına uygun bir şekilde hayata geçirilir.