Huzurevlerinde tedbirler artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip korona virüsü tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini açıkladı. Bu kapsamda yaşlılar kapsamlı sağlık taramalarından geçirilecek, personele de huzurevine girişlerde ateş ve solunum takibi yapılacak.

27 BİN YAŞLIYA HİZMET EDİLİYOR

81 ildeki resmi ve özel huzurevleri ile yaşlı bakım kuruluşlarının tamamında Sağlık Bakanlığı'nın duyuruları doğrultusunda yeni önlemleri uygulamaya aldıklarını belirten Selçuk, "Bu çerçevede yaşlılarımıza 6 saatte bir ateş ölçümünün yanı sıra göz, kulak, burun, boğaz gibi kapsamlı sağlık taramaları da yapılacak. Dış ortamdan huzurevine gelen her personel öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranacak. Ateş yüksekliği gösteren yaşlıların tedbiren revirde takip edilmesi ve hastaneye sevki için de hazırlıklar tamamlandı" dedi. Halihazırda Türkiye genelindeki resmi ve özel huzurevlerinde 27 bin 329 yaşlıya hizmet veriliyor.