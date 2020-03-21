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İçişleri'nden 65 yaş ve üstü kişiler için flaş karar

21.03.2020, 19:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020,19:43

Son dakika haberine göre : "Saat 24.00 itibariyle ayrıca olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır"

İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

BAKANLIK AÇIKLADI BU GECEDEN İTİBAREN YASAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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