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Istanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21 oldu

Istanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21 oldu
Giriş Tarihi: 21.3.2020

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşamını yitiren Türkmenistanlı vatandaşların sayısı 21'e yükseldi.

HEMEN HASTANEYE GİTTİLER
Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu kardeşler Şakir B.(35) ve Zakir B. (24) dün akşam kendi imkanlarıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti. Sahte içki zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınan kardeşlerden Şakir B. hayatını kaybetti. Zakir B.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. İki kardeşin, tekstil işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Önceden gözaltına alınan 11 kişiyle birlikte toplam 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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