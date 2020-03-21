KORONA virüsün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'da ölü sayısı Çin'i geride bırakırken, Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanelerde yaşanan dehşet anlarını anlattı. Confalonieri, "Salgının boyutu önlenemez seviyeye geldi. Artık ölüleri bile sayamıyoruz" dedi.
İtalya tam anlamıyla yıkımı yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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