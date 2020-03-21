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Haberler Gündem İtalya tam anlamıyla yıkımı yaşıyor

tam anlamıyla yıkımı yaşıyor

İtalya tam anlamıyla yıkımı yaşıyor
Giriş Tarihi: 21.3.2020
KORONA virüsün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'da ölü sayısı Çin'i geride bırakırken, Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanelerde yaşanan dehşet anlarını anlattı. Confalonieri, "Salgının boyutu önlenemez seviyeye geldi. Artık ölüleri bile sayamıyoruz" dedi.
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