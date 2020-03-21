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Haberler Gündem İzmir Büyükşehir’de acil korona zirvesi

Büyükşehir’de acil korona zirvesi

İzmir Büyükşehir’de acil korona zirvesi
Giriş Tarihi: 21.3.2020

İzmir'de belediye başkanları, yayılma hızı ve ölümcül sonuçlarıyla dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı beyin fırtınası yapacak. Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçenin belediye başkanını acil toplantıya davet etti. Korona virüsü zirvesi, 23 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılacak. Başkanlar, salgınla mücadelede aldıkları önlemleri anlatacak; "Daha başka ne yapılabilir" sorusuna ilişkin görüşlerini ve önerilerini paylaşacak. Tunç Soyer, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve kaynakların verimli kullanılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Bu arada toplantı sırasında 'sosyal mesafenin' korunması için de gerekli önlemler alındı.

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