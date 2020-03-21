Kraliyet ailesi büyük panik yaşıyor

Monaco Prensi 2. Albert'in (62) Covid-19 testinin pozitif çıkmasından 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüşmesi, İngiliz basınında endişe yarattı. Risk grubunda olan Kraliyet Ailesi mensuplarının her gün özel olarak doktora muayene olacağı bildirildi. Fransa'nın Akdeniz kıyılarında yer alan küçük ülke Monaco Prensliği sözcüsü, Prens 2. Albert'in korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.