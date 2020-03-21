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Haberler Gündem MSB açıkladı: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

MSB açıkladı: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

MSB açıkladı: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

21.03.2020, 18:28

Son dakika haberine göre, ’na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

Çin'den yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı Türkiye'de tedbirler artırılırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı mücadele devam ederken gerektiğinde maske desteği verileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

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