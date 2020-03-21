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Haberler Gündem Ölüm oranında bir mucize gerçekleşti

Ölüm oranında bir mucize gerçekleşti

Ölüm oranında bir mucize gerçekleşti
Giriş Tarihi: 21.3.2020
Almanya'da korona virüsü ile ilgili mucize olarak yorumlanan bir istatistik gerçekleşti. Virüsün merkezi haline gelen Avrupa'da ağır bedel ödeyen ülkeler arasına katılan Almanya'da vaka sayısına oranla ölüm oranı 'mucize' olarak yorumlanıyor. Aktif vaka sayısının 15 bini geçtiği ülkede buna rağmen ölüm sayısı 44 olarak duyuruldu. Vaka sayısına oranla ölüm oranının en düşük olduğu ülke Almanya oldu.
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