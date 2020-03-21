Pazarda artık ‘seçmece’ yok

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen genelgeye göre, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

Dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü tehdidine karşı çarşı pazarda alınan tedbirler de üst seviyeye çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen talimatta market, pazar alışverişlerinde alınacak tedbirler sıralandı. Buna göre sebze ve meyveler tüketici tarafından seçilmeyecek. Pazar yerlerinde hijyen önlemleri alınacak. Pazar tezgah aralıkları geniş tutulacak.