Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımızın evlerinde kalmasını rica ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, vatandaşlaara seslendi. Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemli rica ediyorum' ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum." Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum. pic.twitter.com/EbbKIiEIVY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020 Detaylar geliyor...