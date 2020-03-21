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Son dakika: Koronavirüsle mücadeleye onlar da dahil edildi

Son dakika: Koronavirüsle mücadeleye onlar da dahil edildi

21.03.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020,09:04

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan ile ilgili Sağlık Bakanlığının aldığı karar 'de yayımlandı. kararına göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, uzmanlık eğitimi alan hekimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine dahil olması için yeni bir karar aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan düzenlemesi
Sağlık Bakanlığı'ndan:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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