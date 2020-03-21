Su kesintisi yapılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni tip korona virüse ilişkin yeni tedbirleri içeren genelge hazırlanarak 81 il valiliğine yollandı. Bakanlığın "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Ayrıca belediyeler, geçici olarak faaliyetlerini durduran işyerlerine kira bedeli tahakkuk ettirmeyecek.