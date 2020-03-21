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Haberler Gündem Telafi eğitimi için yaz planı hazır

Telafi eğitimi için yaz planı hazır

Telafi eğitimi için yaz planı hazır
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle okulların eğitime ara vermesine ilişkin, "Hiçbir endişeye mahal yok. Her türlü telafiyi de yaparız" dedi. Bakan Selçuk, yaz tatilinde gerekmesi halinde yaz paketi çalışmasının da konulacağını açıkladı. Salgın nedeniyle sınav takvimlerinde değişiklikler de sürüyor. Nisan ayında yapılacak 2 sınav daha ertelendi. Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

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