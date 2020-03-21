Türkiye etkinliğin 3. gününde de sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi üzerine yurt genelinde saat 21:00'da sağlık çalışanları alkışlanıyor. 3 gün sürecek olan etkinliğin son gününde tüm Türkiye yeniden balkonlara ve sokaklara çıktı. Koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, etkinliğin 3. gününde de alkışlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlardan bir istekde bulunmuş. Saat 21:00'da, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelinin alkışlanmasını isteyen Koca'ya milyonlar olumlu cevap verdi. Türkiye, etkinliğin 3. gününde de sağlık çalışanlarını saat 21:00'da alkışladı. SAĞLIK BAKANI KOCA TEŞEKKÜR ETTİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çağırısına cevap vererek sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN BALKONLARDAYIZ! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verdi.