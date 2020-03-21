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Virüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu

Virüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Yunanistan'da korona virüs (Covid-19) taşıyıcısı olduğu tespit edilen bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Daha önce hafif virüs semptomları gösteren anne taşıyıcı olduğu tespit edildikten sonra doğumdan birkaç gün önce karantinaya alınmıştı. Ancak riskli bir doğum sürecinin ardından bebek, sezaryen doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumdan sonra yapılan testte, bebeğin virüs taşımadığı anlaşıldı. Doktorlar, bebeğin vücudundaki korona virüs olasılığını ekarte etmek için ikinci bir test yapılacağını açıkladı.

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