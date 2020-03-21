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Yurt genelinde sağlık çalışanları için alkış

Yurt genelinde sağlık çalışanları için alkış
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Türkiye'nin birçok büyük ilinde korona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla alkış eylemi yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, İzmit, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon gibi birçok kentte saat 21.00'de pencerelerine ve balkonlarına çıkan insanlar sağlık çalışanlarını alkışladı.

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