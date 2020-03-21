Türkiye'nin birçok büyük ilinde korona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla alkış eylemi yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, İzmit, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon gibi birçok kentte saat 21.00'de pencerelerine ve balkonlarına çıkan insanlar sağlık çalışanlarını alkışladı.
Yurt genelinde sağlık çalışanları için alkış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.