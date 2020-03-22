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Bakan Koca paylaştı! "Siz de evde kalın"

Bakan Koca paylaştı! Siz de evde kalın

22.03.2020, 18:29

Koca, kendisine gönderilen mesaj içerikli fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. , kendisine yollanan bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu mesaj ’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." dedi.

Koronavirüs vakalarının önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden "Evde Kal" paylaşımında bulundu.

"MESAJI HERKES ALSIN İSTEDİK"

Samsun'dan anneleri sağlıkçı babaları da asker olan iki minik kardeşin fotoğrafını paylaşan Fahrettin Koca, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." paylaşımında bulundu.

"ANNEMİZ SAĞLIKÇI, BABAMIZ ASKER..."

İki kardeşin tuttuğu, "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşim ile ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." yazılı not dikkat çekti.

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