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Başkanı açıkladı! Yatsı ezanından sonra tüm camilerden dualar edilecek

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Yatsı ezanından sonra tüm camilerden dualar edilecek

23.03.2020, 00:09

Başkanı Prof. Dr. , koronavirüs salgınına karşın yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua seslerinin yükseleceğini duyurdu! Ali Erbaş paylaşımında vatandaşlara evde kalma noktasında çağrıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşın yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini açıkladı. Ali Erbaş paylaşımında, ''KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir.Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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