İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.