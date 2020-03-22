Koronavirüsü çocuklar 10 kat daha fazla bulaştırıyor

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre virüs en çok yaşlıları etkiliyor. Ancak yeni yapılan bir açıklama ise dikkatleri çekti. Çocuklar virüsten etkilenmiyor ancak gizli taşıyıcı olduklarından virüsü 10 kat daha fazla bulaştırabiliyorlar. İşte detaylar...

Birçok kişinin ölümüne sebep olan koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Ölüm oranına bakıldığında corona virüsün ilk hedefinde yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar bulunuyor. Son yapılan açıklamaya göre önlem olarak 65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı getirildi.

BİNLERCE İNSANI HAYATTAN KOPARDI

Koronavirüs, dünyaya korku yaydı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Bu öldürücü virüsle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. En çok dikkat çekeni ise virüsün söylenildiği gibi hayvanlardan bulaşmadığı, laboratuvar ortamında yaratıldığıydı.

ÇOCUKLARI İSE TEHDİT ETMİYOR FAKAT...

ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı Tom Frieden bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Virüsün oldukça anormal olduğunu yalnızca yaşlılara zarar verdiğini, çocukları ise tehdit etmediğini vurguladı.

'LABORATUVARDA ÜRETİLDİ!'

"Bu virüsün sıradan bir ortamda olmadığını düşünenlerin dayanağı da güçlü. Çocuklarda Corona virüs bazen ortaya çıkmıyor. O çocuk başkalarına bu virüsü hızlı bir şekilde bulaştırıyor.

YETİŞKİNLERDEN 10 KAT DAHA BULAŞTIRICI OLABİLİYOR

Yetişkin bir insanın bulaştırmasıyla çocuklarınki aynı değil. Çocuklar belki, yetişkinlerden 10 kat daha bulaştırıcı olabiliyor. Gizli taşıyıcı çocuklar büyük tehlike" ifadesini kullandı..

KAYNAK:TAKVİM