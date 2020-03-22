Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten 9 kişinin daha öldüğünü ve 289 kişiye tanı konulduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 30'a yükselirken vaka sayısı ise 1236 oldu.

Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını her geçen gün Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugünle ilgili güncel sayıları Twitter hesabından paylaştı.

"EVİMİZDE KALALIM, RİSK ALMAYALIM"

Bakan Koca "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." dedi.

Bakan ayrıca, "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerini kullandı.