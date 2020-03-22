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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Kurum: Hazine taşınmazlarından kira alınmayacak

Son dakika: : Hazine taşınmazlarından kira alınmayacak

Son dakika: Bakan Kurum: Hazine taşınmazlarından kira alınmayacak

22.03.2020, 20:32

Son dakika... Çevre ve , "Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak, açık olanlarda indirim sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak, açık olanlarda indirim sağlanacak." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.;

"Korona virüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır."

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