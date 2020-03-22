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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Esma anneye koronavirüs çağrısı: Dışarı çıkmayın

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan anneye koronavirüs çağrısı: Dışarı çıkmayın

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Esma anneye koronavirüs çağrısı: Dışarı çıkmayın

22.03.2020, 18:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020,18:55

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "’dan anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Esma anne ile yaptığı görüntülü konuşmayı paylaştı. Başkan Erdoğan, Esma anneye sokağa çıkmaması konusunda çağrıda bulundu.

"MÜCADELEMİZ GÜÇLÜ SÜRSÜN"

Başkan Erdoğan, "Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerine yer verdi.

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