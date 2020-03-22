Son dakika haberleri... İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 14 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği ülke olan İtalya'da ölü sayısı 5476'ya yükseldi.
İTALYA'DA ÖLÜMLER DURDURULAMIYOR
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 651 kişi artarak 5476'ya yükseldiğini açıkladı.
İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI BİN 300'Ü GEÇTİ
Öte yandan, Sanchez ayrıca hükümetin koronavirüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi. Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496'ya ulaştığı bildirildi.
Son dakika: İtalya'da koronavirüs rakamları açıklandı! Bir günde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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