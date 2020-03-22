Son dakika: THY'den yurt dışı seferlerine koronavirüs düzenlemesi

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.

Türk Hava Yolları Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerinin 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıldığını bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu!, diyoruz." ifadelerine yer verdi.