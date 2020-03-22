Sorumsuzluğa bakanlık ‘dur’ dedi

Türkiye'nin büyük çoğunluğu korona virüsle mücadelede alınan önlem ve uyarılara uyarken, sorumsuzlar ise ‘pes’ dedirtti. Asker uğurlama ve piknik gibi etkinliklerde bir araya gelmeye devam eden vatandaşlara 65 yaş üstü vatandaşlara da kısıtlama geldi

Çin'de çıktıktan sonra dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan ve hala büyük bir hızla etkisini sürdüren korona virüsüne karşı Türkiye ilk günden beri büyük bir özveriyle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere uymaya çalışıyor.



EVDE KAL ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Özellikle yaşlıların sağlığı için büyük risk oluşturan virüsten korunmak için insanların kendini evlerinde karantinaya aldığı ve izole ettiği şu günlerde, mümkün olduğunca evden çıkmamak ve kalabalık ortamlara girmemek de virüsün yayılmasını engelleme açısından büyük önem taşıyor. Ancak tüm bu çağrılara rağmen ortalığı sakin görüp kendini piknik alanlarına atan ve uyarıları dikkate almayıp kalabalık şekilde asker uğurlaması gibi eğlenceler düzenleyenler de mevcut. Önceki gün Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen asker uğurlaması ve piknik görüntüleri üzerine İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıkları harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yazı göndererek asker uğurlama törenlerinin korona virüs tehdidi nedeniyle geçici süreyle yapılmaması için karar alınmasını, uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasını istedi. Bakanlık, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer gibi toplantıların ertelenmesi gibi farklı tedbirler alındığı hatırlatıldı. Bu tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu askere uğurlama törenlerinin düzenlendiği, bu durumun salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği bildirildi. Buna ilave olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı da park ve mesire yerlerinde mangal yapmayı yasakladığını açıkladı.



65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR

İçişleri Bakanlığı, uyarıları dikkate almayan yaşlılar ile ilgili de harekete geçti. Yapılan açıklamada, "65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı" denildi.



'RİCA EDİYORUM EVLERİNİZDE KALIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter'dan bir açıklama yaparak son gelişmeleri aktardı. Siyami Ersek Hastanesi'nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.



UYARILAR İŞE YARAMADI

Türkiye'de önceki gün ortaya çıkan mangal manzaralarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve mangal ve piknik yapılmasını yasakladı. Ancak her türlü uyarı ve yasağa rağmen dün de bir çok yerde vatandaşların toplu halde piknik yapıp mangal yaktığı gözlemlendi.



YAŞLILAR SÖZ DİNLEMİYOR

Türkiye korona virüsle mücadelede büyük çaba sarf ederken, yurt genelinde bir çok ilde özellikle yaşlıların uyarıları dikkate almaması dikkat çekti. Çok sayıda belediye, yaşlılar söz dinlemeyince park ve meydanlardaki bankları ve oturma alanlarını sökmeye başladı. Sökülemeyen oturma alanları da şeritlerle kapatıldı.





46 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR DURDU

Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 salgını çerçevesinde dün uçuşa yasaklanan yeni ülkeleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" denildi. Böylece Türkiye'nin karşılıklı olarak uçuşlarını durdurduğu 68 ülke şöyle: "Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libnan, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün."



BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİ DE KAPATILIYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla tedbirlere ilave olarak 81 il valiliğine bir genelge daha gönderildi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına karar verildi. Konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi de istendi.



TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI DÜN GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Uçuş yasağı konulan 8 ülkede bulunup Türkiye'ye dönmek isteyen Türk öğrencilerin başvuruları dün gün boyu devam etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Covid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yurda dönmek isteyen öğrencilerin başvurularının, ilgili temsilciliklerde ve Bakanlığın Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde alındığını bildirdi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA POZİTİF AYRIMCILIK

AK Partili Belediyeler, korona virüsle mücadelede atağa geçti. Sağlık personeli başta olmak üzere vatandaşların günlük hayatlarını koruma yönünde kolaylıklar sağlayan birçok yeni düzenleme devreye girdi. Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaptığı yazılı açıklamada, AK Partili belediyelerin su kesintisi yapmayacaklarını, halka açık ortamlar, toplu taşıma araçları, hizmet binaları gibi noktalarda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırdıklarını söyledi. AK Partili bazı belediyelerin sağlık personelinin ailelerini de yalnız bırakmadığını, onların yaşamsal ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdığını kaydeden Özhaseki, "Bunun için sağlık çalışanlarımızın bir telefonu yeterli. AK Belediyeler olarak halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız da mecbur olmadıkça evden çıkmamaları ve bu süreçte evde kalmaları. İnşallah el birliğiyle bilimin, tedbirin ve duanın gücüyle bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.



AYDIN'DA ŞERİT ÇEKİLEREK ÖNLEM ALINDI

Aydın'da vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına karşı gerekli önlemleri alıyor. Kentteki birçok esnaf virüse karşı tedbirlerini sıklaştırırken, Çine ve Didim'deki eczaneler de dükkanlarında güvenlik şeridi oluşturdu. Nazilli ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen banklarda kalabalık şekilde oturan yaşlılar için ilginç bir çözüm bulundu. Belediye, banklarda oturmaya devam eden yaşlıları engellemek için bankların üzerine şerit çekti.



■ ÜMİT ÖZMEN / MEHMET KAVAS / HÜSEYİN ÇALIŞKAN