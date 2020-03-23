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evde kaldı sokak rahatladı

65 yaş evde kaldı sokak rahatladı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. Bu kapsamda emniyet güçleri dışarıda gördükleri yaşlıları evlerine yönlendirdi. Yasağın başlamasıyla sokaklardaki insan sayısında da önceki günlere oranla ciddi azalma görüldü.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün yayımlanan genelgesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, yurt genelinde Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar ve yasağa uymayan yaşlılar için yaya ekipler oluşturdu.

YAŞLILAR UYARILDI

Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görev-lendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderildi.


Emniyet ve belediyelerin zabıta ekipleri sokaklarda gördükleri yaşlıları evlerine yönlendirdi.

YAYA DEVRİYE EKİPLERİ

Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım tale-binde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor. Emniyet güçleri bazı yaşlıların taleplerini de ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendiriyor.

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