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ADÜ Kütüphanesi’nden canlı destek hizmetı

ADÜ Kütüphanesi’nden canlı destek hizmetı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) araştırmaların ve çalışmaların devam etmesi için Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde canlı destek hizmeti başladı. Dünyada tüm hızla yayılan koronavirüs nedeniyle üç hafta eğitime ara verilen ADÜ'de başlatılan bu uygulama takdir topladı. ADÜ'nün çevrimiçi destek hizmetiyle soru, istek ve çalışmalara yardımcı olmak amaçlanıyor.

MEHMET KAVAS

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