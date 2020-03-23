  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Avrupa’da ezanlara virüs ayarı geldi

Avrupa’da ezanlara virüs ayarı geldi

Avrupa’da ezanlara virüs ayarı geldi
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Almanya ve Hollanda'da, Covid-19 salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde yatsı ezanı ve cuma günleri öğle ezanı hoparlörle okunabilecek. Üç hafta sürecek uygulama çerçevesinde hoparlörden ilk ezanın okunması Müslümanlar tarafından olumlu karşılandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa’da ezanlara virüs ayarı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA