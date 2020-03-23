Avrupa’da ezanlara virüs ayarı geldi

Almanya ve Hollanda'da, Covid-19 salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde yatsı ezanı ve cuma günleri öğle ezanı hoparlörle okunabilecek. Üç hafta sürecek uygulama çerçevesinde hoparlörden ilk ezanın okunması Müslümanlar tarafından olumlu karşılandı.