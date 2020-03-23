Bakan Ziya Selçuk'tan EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilen ve tartışmalara neden olan görüntüler hakkında "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından tartışma yaratan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.



Bakan Selçuk açıklamasında şunları ifade etti:

"Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam"

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