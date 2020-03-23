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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

23.03.2020, 14:14 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020,14:18

Cumhurbaşkan , Genel Başkanı ’nu telefonla arayarak, kızkardeşi ’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Konuya ilişkin bilgilendirmeyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir." ifadelerine yer verdi.

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