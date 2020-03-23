Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan koronavirüs testleri ile ilgili açıklama

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların aklında pek çok soru bulunuyor. Nasıl korunmak gerekir? Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Hangi belirtiler varsa doktora gitmek gerekir? gibi sorular araştırılıyor. Vatandaşların koronavirüs testleri hakkında akıllarında dolaşan sorulara Bilim Kurulu'ndan cevap geldi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele için kurulan Bilim Kurulu'nun Üyesi Prof. Alpay Azap'tan koronavirüs testleri ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Herkese tanı testi uygulanmadığını, bazı kriterler gözettiklerini söyleyen Prof. Dr. Azap, "Örneğin sinüzit olmuş, ona bağlı ateşi, öksürüğü var, test yapmıyoruz. Klinik olarak başka bir neden bulamıyorsak, o zaman test yapmak lazım" dedi.



Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı testlerinin herkese yapılmadığını, klinik olarak başka bir etken gösterilemeyen vakalara yapıldığını belirtti. Azap, "Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, test çalışmak için yeterli" dedi.

Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı sürecini Milliyet'e anlattı. Azap, tanı testi için belirli kriterlere baktıklarını belirterek şunları söyledi: "Başka etken gösteremediklerimize testleri yapıyoruz. Yani ateşi var, öksürüğü var ama siz onu başka bir nedene bağlıyorsunuz. Örneğin sinüzit olmuş, ona bağlı ateşi, öksürüğü var. Zatürre düşünmüyorsunuz. O zaman test yapmıyoruz. Klinik olarak başka bir neden bulamıyorsak, o zaman test yapmak lazım. Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, testi çalışmak için yeterli. Bunun dışında son 14 gün içerisinde yurt dışından gelmiş olup ya da ailesinde, çevresinde son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen birinin olması ve beraberinde hastalık belirtilerinin o kişide görülmesi, test çalışmak için yeterli."

Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı sürecini Milliyet'e anlattı. Azap, tanı testi için belirli kriterlere baktıklarını belirterek şunları söyledi: "Başka etken gösteremediklerimize testleri yapıyoruz. Yani ateşi var, öksürüğü var ama siz onu başka bir nedene bağlıyorsunuz. Örneğin sinüzit olmuş, ona bağlı ateşi, öksürüğü var. Zatürre düşünmüyorsunuz. O zaman test yapmıyoruz. Klinik olarak başka bir neden bulamıyorsak, o zaman test yapmak lazım. Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, testi çalışmak için yeterli. Bunun dışında son 14 gün içerisinde yurt dışından gelmiş olup ya da ailesinde, çevresinde son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen birinin olması ve beraberinde hastalık belirtilerinin o kişide görülmesi, test çalışmak için yeterli."

Prof. Dr Alpay Azap, koronavirüs tanı sürecini Milliyet'e anlattı. Azap, tanı testi için belirli kriterlere baktıklarını belirterek şunları söyledi: "Başka etken gösteremediklerimize testleri yapıyoruz. Yani ateşi var, öksürüğü var ama siz onu başka bir nedene bağlıyorsunuz. Örneğin sinüzit olmuş, ona bağlı ateşi, öksürüğü var. Zatürre düşünmüyorsunuz. O zaman test yapmıyoruz. Klinik olarak başka bir neden bulamıyorsak, o zaman test yapmak lazım. Yakın çevresinde koronavirüs tanısı almış birisi varsa o zaman herhangi bir solunum belirtisinin olması, solunum şikayeti, testi çalışmak için yeterli. Bunun dışında son 14 gün içerisinde yurt dışından gelmiş olup ya da ailesinde, çevresinde son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen birinin olması ve beraberinde hastalık belirtilerinin o kişide görülmesi, test çalışmak için yeterli."

"EĞER HIZLI TEST NEGATİFSE..."

Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarları ve kullanılan tanı kiti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylı olduğu için Türkiye'de yapılan testler DSÖ'ye gönderilmiyor. Bakanlık, vaka sayılarını DSÖ'ye bildiriyor. Azap, "Bizim laboratuvarlarımızda işlemler şöyle yapılıyor: Hızlı test (Çin'den gelen) varsa öncelikle hızlı testi öneriyoruz. Eğer hızlı testte pozitif çıkarsa uzun teste gerek yok. Negatif çıkar da yine de kuvvetli şüphe devam ediyorsa kullanmakta olduğumuz uzun testi istiyoruz" dedi.

EVE GELENLER DİKKATLİ OLMALI!

Azap, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ise şunları söyledi: "En riskli grubun sokakta olmaması olumlu. Bu dışarıda dolaşan kişi sayısını azaltır. Dışarıda olmadıkları için virüsle karşılaşma olasılıkları azalacaktır. Ama asıl aynı evde yaşadıkları kişiler varsa onlar da dışarı gidip geliyorsa, bu onları tamamen korumayacak. Eve dışarıdan gelenlerin de içeri girer girmez hemen ellerini yıkamaları, evdeki yaşlı ve kronik hastalıkları olanlara temas etmemeleri gerekiyor."