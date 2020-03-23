Çalışma hayatında Covid-19 tedbir planı

Hükümet dünyayı saran yeni tip korona virüsü salgınına karşı iş hayatının da güvenli ve sağlıklı devamı için önlemleri genişletti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı. Covid-19'a göre güncellenen acil durum planını devreye alacak.
Toplantı yerine telekonferans
Toplantılar ertelenmeli, tele/video konferans olarak yapılmalı. Zorunlu etkinliklerde katılımcıların adları ve iletişim bilgileri bir ay saklanmalı. Katılımcı bilgilerinin saklanması Covid-19'a maruz kalmış olabilecek kişilerin izlenmesine yardımcı olacak. Şüpheli vaka izole edilmişse tüm katılımcılara bildirilerek, 14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilecek.
İŞTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İşyerleri acil durum planı devreye alınmalı
İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı
Çalışanların ateşi ölçülmeli
Çalışana tek kullanımlık mendil verilmeli
İş giysileri çalışma alanında çıkarılmalı
Servisler sıkça temizlenmeli
Sosyal mesafeyi sağlayan çalışma modeli geliştirilmeli
Klavyeler, cihazlar sıkça temizlenmeli
Ekipmanlar ortak kullanılmamalı
Yemekhanelerde vardiyalı yemek yenmeli
Toplantılar yerine telekonferans düzenlenmeli
Zorunlu etkinliklere katılanların bilgileri bir ay saklanmalı
HAZAL ATEŞ
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