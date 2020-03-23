Çalışma hayatında Covid-19 tedbir planı

Hükümet dünyayı saran yeni tip korona virüsü salgınına karşı iş hayatının da güvenli ve sağlıklı devamı için önlemleri genişletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı. Covid-19'a göre güncellenen acil durum planını devreye alacak.



Toplantı yerine telekonferans

Toplantılar ertelenmeli, tele/video konferans olarak yapılmalı. Zorunlu etkinliklerde katılımcıların adları ve iletişim bilgileri bir ay saklanmalı. Katılımcı bilgilerinin saklanması Covid-19'a maruz kalmış olabilecek kişilerin izlenmesine yardımcı olacak. Şüpheli vaka izole edilmişse tüm katılımcılara bildirilerek, 14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilecek.



İŞTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER



İşyerleri acil durum planı devreye alınmalı

İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı

Çalışanların ateşi ölçülmeli

Çalışana tek kullanımlık mendil verilmeli

İş giysileri çalışma alanında çıkarılmalı

Servisler sıkça temizlenmeli

Sosyal mesafeyi sağlayan çalışma modeli geliştirilmeli

Klavyeler, cihazlar sıkça temizlenmeli

Ekipmanlar ortak kullanılmamalı

Yemekhanelerde vardiyalı yemek yenmeli

Toplantılar yerine telekonferans düzenlenmeli

Zorunlu etkinliklere katılanların bilgileri bir ay saklanmalı

HAZAL ATEŞ