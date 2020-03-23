Çin'den alınan hızlı tanı kitleri Türkiye'de!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Çin'den sipariş edilen ve koronavirüsle mücadelede çok önemli bir aşama kaydedilmesini sağlayacak kitler bu sabah Türkiye'ye getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hızlı test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olduğunu öğrenince Katarlı üst düzey yetkililerle temasa geçip testin Türkiye’ye getirilmesini hızlandırmıştı.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı'na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.



Kritik süreçte Çin ve Katar ortaklığındaki şirketin geliştirdiği 15 dakikada sonuç veren "Kovid-19 Test Tanı Kiti"ne birçok ülke talip olurken Türkiye bu kitten ilk etapta 2 milyon adet alarak ön plana çıktı. Bu alım sürecinde de Başkan Erdoğan'ın önemli bir rol oynadığı kaydedildi. Firmanın ortakları arasında Katarlı olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine Erdoğan'ın devreye girerek, Katarlı üst düzey yetkililerle görüşmesinin testin Türkiye tarafından hızla alınmasında önemli rol oynadığı kaydedildi. Erdoğan'ın bu temasının ardından gerekli görüşmeler gerçekleşti ve testler önceki akşam itibariyle Türkiye'ye geldi. Firmanın ilk etapta 3 milyona yakın üretim yaptığı ve bunun 2 milyonunu Türkiye'ye verdiği de kaydedildi.

18 LABORATUVAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada laboratuvar sayısının 18'e çıkarıldığını söylemişti. Hızlı testin de gelmesi ile günlük 2500-3000 bandında seyreden koronavirüs testinin günde 15 bine çıkarılması hedefleniyor. Güney Kore fazla test yaparak virüs ile mücadele etmişti. Günde 20-25 bin kişiye test yapan Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, "Test etmek önemli çünkü erken tespiti sağlar, daha fazla yayılmayı en aza indirir ve virüs bulunanların hızla tedavi edilmesine yardımcı olur" demişti.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Hızlı tanı kiti, günlük corona virüsü testi kapasitesini artıran ve daha fazla insana daha hızlı corona virüsü testi yapılmasını sağlayan test kitidir. Haberimizde, coronavirüsü hızlı tanı kitine dair merak edilenler yer alıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse yönelik Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırılırken, yapılabilen laboratuvar sayısı da genişletildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı.

Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Bu kapsamda, hızlı tanı kiti temin edilerek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çeken Coşkun, daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.