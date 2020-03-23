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Covid-19 bulaşan kişi sayısı 308 bini geçti

Covid-19 bulaşan kişi sayısı 308 bini geçti
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 318 bin 916 oldu.

96 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19 nedeniyle toplam 13 bin 683 kişi öldü ve 95 bin 829 kişi iyileşti. SON 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler ise İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran oldu.


Ankara'da bir yazılım şirketi dünya üzerindeki koronavirüs vakalarını gösteren haritayı İngilizce'den Türkçe'ye çevirdi. Harita, Dünya Sağlık Örgütü verileriyle günde 2 kez güncelleniyor.

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