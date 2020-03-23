  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Danıştay Başkanlığı seçimine koronavirüs engeli

Danıştay Başkanlığı seçimine koronavirüs engeli

Danıştay Başkanlığı seçimine koronavirüs engeli

23.03.2020, 16:37

Çarşamba günü yapılması planlanan Danıştay Başkanlığı seçimi, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih ise belirlenmedi.

Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Danıştay Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştayda sade bir törenle uğurlanmıştı.

Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi.

Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Danıştay Başkanlığı seçimine koronavirüs engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA