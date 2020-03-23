Danıştay Başkanlığı seçimine koronavirüs engeli

25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan Danıştay Başkanlığı seçimi, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih ise belirlenmedi.

Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Danıştay Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi. Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştayda sade bir törenle uğurlanmıştı. Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi. Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi.