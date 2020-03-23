Ekiplerin arılarla imtihanı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kasasında arı kovanı yüklü kamyonet ile başka bir kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı. Kaza Fethiye-Antalya karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Şaban Çürük idaresindeki 48 GN 400 plakalı kasada arı yüklü kamyonet, Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu iki sürücü de hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kovanlardan çıkan arılar yüzünden zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri ile bazı vatandaşların yardımıyla devrilen kovan yüklü kasa düzeltilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

MURAT YALÇIN